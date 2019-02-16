بالصور.. وزير المالية يصل بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إلي محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير المالية، فور وصوله إلي ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق مع قيادات مديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي، للوقوف علي مدي جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة.

ويرافق وزير المالية خلال زيارته كل من: الدكتور خالد النورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأعضاء بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، وقيادات بوزارات المالية والصحة والاتصالات.

وستتضمن جولة وزير المالية والوفد المرافق له زيارة ميدانية لمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، ووحدة الكويت للرعاية الأولية، ومستشفى النصر و مركز طبي قبضايا، ووحدة عمر بن الخطاب للرعاية الأولية، وسيعقد اجتماع مع مجلس إدارة الهيئة.