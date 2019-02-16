وزير خارجية عمان: إسرائيل طرف في الشرق الأوسط لا يمكن تجاهله

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ (دويتشه فيله)

على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن بميونخ، قال وزير خارجية عمان يوسف بن علوي في حوار خاص لـ DW عربية "نحن منذ فترة نعتبر أنّ إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط وإن كانت إسرائيل في الوقت الحاضر لا تعطي هذا الأمر شيئا من الاهتمام".

أضاف الوزير العماني "لكن أعتقد أنّها (إسرائيل) ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنّها دولة من دول الشرق الأوسط".

وزير خارجية عمان تحدث عن دور بلاده في التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

كما تطرق أيضا في الحوار إلى الحديث عن مجلس التعاون الخليجي والدور الذي تلعبه سلطنة عمان والكويت لحلحلة الأزمة الخليجية.

أكد يوسف بن علوي أيضا على سياسة بلاده الخارجية القائمة على الاستقلالية والحياد الإيجابي مشيرا أن هذا الحياد يشمل إيران أيضا.