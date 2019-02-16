اليابان ترغب في تعميق العلاقات مع فيتنام من أجل تعزيز السلام في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه يريد تعميق العلاقات والتعاون مع فيتنام، من أجل تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

وقال آبي، خلال استقباله المدير العام لوكالة الأنباء الفيتنامية نجوين دوك لوي -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم السبت- "إن مفتاح علاقات الشراكة بين بلدينا هو المساهمة في سلام المنطقة وازدهارها".

ومنذ عام 2014، عملت اليابان وفيتنام على "شراكة استراتيجية واسعة من أجل السلام والازدهار في آسيا"، وبموجبها يتعاون البلدان في العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك في المحافل الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه تشجيع برامج التبادل الثقافي.

وأشار آبي إلى أنه دعا رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا أواخر يونيو كضيف.

وتابع أنه يتعين على اليابان وفيتنام التكاتف لجعل "منطقة المحيط الهادئ-الهندي" حرة ومفتوحة، مع الإشارة أيضا إلى أهمية حرية الملاحة والتحليق الجوي - وهي إشارة واضحة إلى ادعاءات الصين الشاسعة حول ملكيتها لأراضي في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع فيتنام وبلدان أخرى.

وأشاد آبي بنجاح سياسة الإصلاح في فيتنام على مدى العقود الثلاثة الماضية، التي يعزى إليها الفضل في التنمية الاقتصادية المثيرة للإعجاب في البلاد، معرباً عن إعجاب الشعب الياباني بفيتنام "إنها بلد مثابر وذكي وصبور يتمتع بأناس طيبين، أصبح الكثير من الفيتناميين على دراية باللغة والثقافة اليابانية".