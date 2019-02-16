السعودية تصدر 3.896 مليون تأشيرة عمرة منذ بداية العام الهجري الجاري

بلغ عدد تأشيرات العمرة التي اصدرتها المملكة العربية السعودية 3.896 مليون تأشيرة منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى أمس الأول.

وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة فقد بلغ مجموع القادمين إلى المملكة 3.454 مليون معتمر في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 431.293 معتمراً بواقع 297.147 في مكة المكرمة و134.146 في المدينة المنورة فيما غادر البلاد اكثر من 3 ملايين معتمر بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وبخصوص أكثر الجنسيات قدوماً فكانت جاءت باكستان في المقدمة بواقع 863.317 معتمر تليها إندونيسيا بنحو 564.273 بعدها الهند بواقع 373.781 ثم اليمن 191.214معتمر.

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