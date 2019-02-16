حزب العمال الجزائري: الجيش يخوض حملة انتخابية لبوتفليقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 فبراير 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حنون انتقدت ما وصفته بتدخل رئيس أركان الجيش الجنرال قايد صالح في الانتخابات المقبلة من خلال قيامه بحملة لصالح الرئيس بوتفليقة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن بوتفليقة أعلن مطلع الأسبوع الماضي أنه سيسعى للفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، مما وضع حداً لشهور من عدم اليقين إزاء ترشحه بسبب سوء حالته الصحية.

ويتولى بوتفليقة (81 عاماً) الرئاسة منذ عام 1999 ولم يظهر علناً إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة في ظل معارضة جزائرية ضعيفة ومتشرذمة.

المصدر: – قناة الحدث