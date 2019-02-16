كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: قوات تدعمها واشنطن سيطرت على قافلة مساعدات موجهة للسوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مراكز التنسيق الروسية السورية بشأن إعادة اللاجئين السوريين، "سيطرة مليشيات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية على إغاثات ضمن قافلة إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري إلى مخيم الركبان".

وقالت مراكز التنسيق، في بيان مشترك، اليوم السبت: "بالنظر إلى التجربة السلبية للقافلة الإنسانية الأولى، وغياب المعلومات الموضوعية عن المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين في القافلة الثانية، هناك أسباب تدعو للقول إن الجزء الأكبر من القافلة الإنسانية سيطرت عليه قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من قبل السوريين المتواجدين بشكل مؤقت في المخيم".

وكانت القافلة التابعة للهلال الأحمر والأمم المتحدة مكونة من 100 عربة تحمل مساعدات إنسانية للاجئين في مخيم الركبان، في 10 فبراير الجاري، وكان جنود روس رافقوا الجزء الأول من القافلة والذي تضمن 60 عربة.