كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعلن عن إمكانية قيام روسيا وتركيا وإيران بعمليات مشتركة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يستبعد القيام بعملية مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران ضد الجماعات المتطرفة في سوريا

قال أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة، عند عودتهم من سوتشي "يمكن تنفيذ العمليات المشتركة مع روسيا وإيران في أي وقت وفقا للتطورات، لا توجد عقبات لهذا، المهم بالنسبة لنا هو سلامة سكان إدلب" كما نقلت عنه صحيفة حريت.

اقرأ أيضا: خبراء روس يصفون نتائج قمة "سوتشي" بأنها تدعو للتفاؤل

وأضاف الرئيس التركي أن الجيش التركي والروسي يقومان بعمل مكثف لتنفيذ مذكرة إدلب ومكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

هذا واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، أمس الخميس، القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني، حسن روحاني والتركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.