كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: صناعة العقار في قطر تعاني حالة من الركود الشديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير رسمي قطري أن صناعة العقار في قطر تعاني حالة من الركود الشديد، وشهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعاً كبيراً بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالي.

وبحسب وسائل إعلام - تابعها "اليمن العربي" - "وقال تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إن تراجعاً بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء في محافظات قطر، خلال ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، على أساس سنوي، بينما على أساس شهري، تراجعت رخص البناء في محافظات قطر، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بحسب مسح «العين الإخبارية».

وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الممنوحة في قطر خلال ديسمبر/‏ كانون أول الماضي، نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة في الفترة المقابلة من العام قبل الماضي2017. وبنسبة 9.2% تراجعت رخص البناء الممنوحة في العاصمة الدوحة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و1.7% على أساس شهري، إلى 119 رخصة، مقارنة مع 131 و121 رخصة على التوالي.

وتراجعت كذلك رخص البناء الممنوحة في منطقة الظعاين بنسبة 21.6% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي، و23.3% على أساس شهري، إلى 69 رخصة، مقارنة مع 88 رخصة في الفترة المقابلة من 2017، و90 في نوفمبر 2018.

وبنسبة 25.4%، تراجعت رخص البناء في منطقة الوكرة خلال ديسمبر على أساس سنوي إلى 156 رخصة مقارنة مع 209 رخص في الفترة المقابلة من2017، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.5%. وهبطت رخص البناء الممنوحة في محافظة أم صلال بنسبة 5.9% في ديسمبر الماضي، إلى 48 رخصة مقارنة.

وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات في قطر، تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية في عددٍ من المدن.

وهبطت قيمة العقارات المبيعة في قطر بنسبة 29.3% في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، على أساس شهري، وسط ضعف السيولة المتداولة. وحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية بلغت قيمة العقارات المبيعة خلال ديسمبر 1.882 مليار ريال.

على صعيد متصل تواصل تهاوي المؤشر العام للبورصة القطرية، حيث تراجع لليوم السابع على التوالي، مسجلاً هبوطًا حادًا في كافة القطاعات عند الإغلاق وبنهاية التعاملات خلال هذا الأسبوع. وتراجع المؤشر العام للبورصة القطرية 2.35% في نهاية تعاملات أمس الخميس، بإقفاله عند النقطة 9941.5، خاسراً نحو 239.2 نقطة، ليصل لأدنى مستوياته خلال 4 أشهر.

وأشار مسح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، امس الخميس، الى أن نسبة الذكور من الباحثين عن العمل في الربع الثالث بلغت 44.7%، فيما بلغت نسبة الإناث 55.3%. وبلغ معدل البطالة للقطريين مستوى جديداً، فيما سجلت أعلى معدلات بطالة لإجمالي المتعطلين في الفئة العمرية 15 وحتى 24 عاماً بنسبة 0.3% بالربع الرابع. وحسب المسح، سجل عدد غير النشطين اقتصادياً 285.2 ألف نسمة، توزعت إلى 99.86 ألف نسمة من القطريين، فيما بلغ عدد غير القطريين 185.3 ألف نسمة.