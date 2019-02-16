بايرن يتلقى ضربة موجعة قبل ملاقاة ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض بايرن ميونخ الألماني لصفعة قوية خلال فوزه على أووغسبورغ (3-2)، مساء الجمعة، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الألماني، وقبل مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "سبورت1" أن نجم الفريق البافاري، كينغسلي كومان، تلقى ضربة قوية في الكاحل الأيسر، بعد التحام مع كيفين دانسو، لاعب أوغسبورغ، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وغادر كومان الملعب بعد الإصابة، ولم يعد حتى نهاية اللقاء. وكان الدولي الفرنسي قد اشتكى طويلًا، من إصابة في ذات الكاحل.

ويخشى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، تجدد إصابة لاعبه قبل موقعة ليفربول، على ملعب أنفيلد.

ويعد كومان أحد أبرز نجوم بايرن حاليًا، كما سجل هدفين خلال انتصار فريقه بالأمس.