مادورو يكشف عن لقاءات مع دبلوماسي أميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء أمس الجمعة، إن أحد كبار المسؤولين في حكومته عقد، مؤخرا، لقاءين مع دبلوماسي أميركي في نيويورك.

وقال مادورو إنّ وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، المعارض الشرس للولايات المتحدة، سافر مؤخّرا إلى نيويورك للقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز.

وقال مادورو لوكالة "أسوشيتد برس" إن اللقاء الأول استمرّ "لساعتين، والثاني لثلاث ساعات في اليوم التالي".

وأضاف "دعوت إليوت أبرامز للمجيء إلى فنزويلا بشكل شخصي أو سرّي أو علني. كلّ ما عليه فعله هو أن يقول أين ومتى وكيف، وأنا سأكون هناك".

يشار إلى أن واشنطن هي واحدة من القوى الداعمة لزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي يسعى للإطاحة بمادورو، وأول من اعترف بشرعيته بعد إعلانه نفسه رئيسا انتقاليا.

واتّهم مادورو تكرارا واشنطن بالتحضير لشنّ عملية عسكرية في فنزويلا للسيطرة على مقدّراتها النفطية.

لكنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قلّل من أهمية عرض مادورو إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال بومبيو خلال زيارة إلى أيسلندا "حقيقة أنه قال في العلن إنّه يرغب بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليست جديدة، لكني أعتقد أنّها تدلّ على فهمه المتزايد بأن الشعب الفنزويلي يرفضه ويرفض نموذجه في الحكم"، على حد تعبيره.