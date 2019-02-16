الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء في عموم السودان

الخليج 365/ بغدادأعلن الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية إبراهيم يس شقلاوي، حدوث إطفاء كامل بالشبكة القومية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال شقلاوي أنه "في الساعة 5:45 مساء حدث عطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الإثيوبي مما نتج عنه الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية وقد نتج عن ذلك خروج كامل لمحطات سد مروي والرصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى والمحطات الأخرى".



وأضاف شقلاوي أن "الإطفاء التام يتعذر معه ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ، علماً بأن ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻐﺬية ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ الكهربائية"، مؤكدا "الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 6:45 والذي بدأ بعودة كافة المحطات بصورة تدريجية".

وأكد "تكثيف جهود الكوادر الهندسية والفنية لعودة التيار بالتدرج خلال الساعات المقبلة، منوها إلى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة ولم تتأثر مدن الولايات خارج الشبكة القومية لتغذيتها من محطات محلية، وتقدم الناطق الرسمي بالاعتذار لكافة المواطنيين ممتدحا تحملهم وصبرهم عن العطل الطارئ بالشبكة القومية".

الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الظروف تعطى الأولوية لإرجاع الشبكة ومن ثم تتم دراسة وتحليل الأسباب لاحقا.

