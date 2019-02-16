كتب إسلام جمال سلطت قناة مباشر قطر، المعنية بفضح جرائم النظام القطرى، الضوء على تفاصيل التجسس على شخصيات عالمية من ضمنها لاعبون بالمنتخب المصرى. تعليقات القراء

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر قطر تسلط الضوء على اختراق الدوحة حسابات لاعبى منتخب مصر.. فيديوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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