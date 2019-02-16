محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها بحث سامح شكري وزير الخارجية، الجمعة، مع تارو كونو وزير خارجية اليابان، العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك خلال قمتي التيكاد ومجموعة العشرين القادمتين في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: شكري يبحث مع نظيره الياباني تعزيز الأولويات التنموية لأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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