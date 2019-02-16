توقعات الأبراج ليوم February 16, 2019

برج الحمل

مهنياً: تقدم على عمل جاد وتتاح لك فرصة عظيمة لكنها تتطلب منك مجهوداً كبيراً من البحث والاستعانة بذوي الخبرات في مجالك المهني

عاطفياً: ترى دائمًا أن لا مجال للحب والعلاقات، ولكنك عندما تقع في الحب ستتغير الأمور وتصبح من أشد العاشقين ومن أكثرهم تعلقاً بشريك الحياة

صحياً: أنت بحاجة إلى التنظيم والتخطيط لجميع شؤون حياتك وليس للعمل فقط، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية وتتجنب الأمراض

برج الثور

مهنياً: مفاجآت غير سعيدة تحدث لك بسبب غيرة العديد من زملائك في العمل من سعيك الدائم للتفوق وتقديم الأفضل، لذا كن مستعداً للصدمات التي ستواجهها

عاطفياً: علاقتك العاطفية جيدة وتسير بشكل سليم بفضل تحليك بالصبر والإيمان بقدرات حبيبك، وهو ما يساعده ويجعله أكثر إقبالاً للتضحية من أجلك

صحياً: لا تستمع لمحاولات إحباطك وحاول خسارة الوزن الذي سيجعلك تظهر بشكل أفضل، واعلم أن المأكولات الدسمة لها الكثير من الأضرار

برج الجوزاء

مهنياً: لا تجعل أحداً من زملاء العمل يقودك، فأنت شخص مبدع لا تحتاج إلى اتباع قرارات أحد

عاطفياً: لا تتجاهل شعور حبيبك تجاهك، فلا تجعل توترات العمل تؤثر في شكل علاقتكما، وحاول أن تبدأ بالتعبيرعن حبك له حتى يبادلك الشعور نفسه

صحياً: تتحسن صحتك نتيجة اتباع تعلميات طبيبك، فحاول أن تستمر على نصائحه حتى تتخطى كل ما مر عليك من مشاكل صحية

برج السرطان

مهنياً: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير الى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك

عاطفياً: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة

صحياً: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقرّبين، فقد تكونون عرضة لوضع صحي طارئ

برج الأسد

مهنياً: ما من سبب لأن تشعر بالاستياء أو بالغضب، تتمتع بقوة عظيمة فاستفد من هذا العامل القوي

عاطفياً: انتظر وترقب قبل القيام بشيء جذري لتغيير وضعك، وتعرف فرحة قريبة في حياتك العاطفية

صحياً: حاول أن تقلل من توترك وتتذكر أن لا سبب حقيقياً للقلق، من المهم أن تفكر في الأشياء الإيجابية قبل النوم وإلا استيقظت مع شعور سيئ جدًا بالتعب والإرهاق

برج العذراء

مهنياً: تفضّل أن تكون حياتك المهنية هادئة، لذا أنت لا تستطيع العمل وسط الضجيج والصخب لإنجاز المهمة بشكل أفضل

عاطفياً: لا تفضل التقيد على الصعيد العاطفي، وعلى الحبيب أن يعلم ذلك، ويجب أن يترك لك مجالاً للتنفس والعيش بحرية

صحياً: ضع حياتك الصحية نصب عينيك، وخصوصاً بعد مرورك بأيام كثيرة كانت الوعكات الصحية رفيقة لك

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برج الميزان

مهنياً: ابتعد عن المشاريع التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل الحصول على نتائج مفيدة

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور

صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي، تفاءل بالخير ولا بد من أن ترتاح نفسياً وصحياً

برج العقرب

مهنياً: تقدم على تغيير اتجاهاتك المهنية كلياً، والسير في خط جديد مراهناً على قدراتك فيه والإبداع

عاطفياً: تستطيع العيش من دون شريك إذا كان وجوده يسبب لك المزيد من الضغط والتوتر، أنت بحاجة إلى الدعم وتفضل أن يقدمه لك من هم حولك

صحياً: نظم أوقات طعامك، وحاول تلافي العديد من المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة

برج القوس

مهنياً: ثق بنفسك أكثر مما تتصور، فما حققته على الصعيد المهني كافٍ لجعلك تشعر بهذا الوضع

عاطفياً: خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب العلاقة بالشريك، ما يؤسس لمرحلة استقرار جديدة

صحياً: لا تتهوّر في تصرفاتك ولا تفقد أعصابك بمجرد مواجهتك أي أمر تافه، فهذا ليس صحياً

برج الجدي

مهنياً: شخصيتك القوية تخيف الآخرين، وتدفعهم إلى التفكير ملياً قبل خوض أي مواجهة معك في العمل

عاطفياً: الحبيب يكون السبب في اضطرابات وخيبة أمل في مشاريع أعددت لها بدقة متناهية

صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة

برج الدلو

مهنياً: الثقة والصراحة مطلوبتان في العمل، فهما من أفضل السبل لتأمين أجواء اكثر انتاجاً

عاطفياً: الحب مشكلة في رأيك ويزيد الأمور تعقيدا، فأنت لا تفهم أحاسيسك ومشاعرك حق الفهم

صحياً: حاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر

برج الحوت

مهنياً: تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع ضخم

عاطفيا: تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلي، ما يستوجب منك التأني في التعاطي معه

صحيا: تكون شديد العصبية وتستنفد الكثير من الطاقة، لكن حاول أن تكون حذراً بعض الشيء