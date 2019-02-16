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المغرب والهند ضد الإرهاب

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alyaoum24 0 تبليغ

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كشف بلاغ رسمي صادر عن الحكومة الهندية، أول أمس، وجود مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين المغرب والهند، تتعلّق بإنشاء آلية خاصة بالتنسيق في مجال محاربة الإرهاب.

وأوضح البيان أن الحكومة الهندية صادقت على هذه الخطوة، مفسحة المجال أمام إحداث مجموعة عمل مشتركة بين البلدين، مكلفة فقط بالعمل على مواجهة الإرهاب بشكل مشترك.

وستتولى الآلية، أساسا، حسب المصدر الهندي دائما، فتح قنوات خاصة بتبادل المعلومات والمعطيات المرتبطة بمجال مكافحة الإرهاب. يشار إلى أن التعاون المغربي الهندي يعرف تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة، ويشمل مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والأمن والتعاون القضائي…

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