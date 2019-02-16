توقيف شخصين داخل مستشفى بالعيون للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية

بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم منتصف أمس الجمعة، توقيف شخصين داخل مستشفى مولاي الحسن بالمهدي، بالعيون، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة، وانتحال هوية مزيفة وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن المشتبه فيهما كانا قد ولجا المستشفى بعد إصابة أحدهما بكسر على مستوى الحوض، حيث أدليا بهوية زائفة وادعيا أن الإصابة كانت نتيجة حادثة سير.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، أن المشتبه فيه المصاب تعمد الإدلاء بهوية زائفة، لكونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من طرف الشرطة القضائية بمدينة طانطان، من أجل تعدد السرقات بالعنف والسرقة الموصوفة.

وتم أيضا بحسب البلاغ، فتح بحث دقيق للتحقق من ادعاءات المشتبه به التي أعزى فيها إصابته بكسر على مستوى الحوض إلى حادثة سير.

وكشفت الأبحاث الأولية إلى أن المعني بالأمر ينشط في إطار شبكة إجرامية، حاولت اعتراض مسار سيارات يشتبه في حملها لبضائع محظورة، على مستوى إحدى المسالك الطرقية بضواحي العيون.