بعد انسحابه من الحرب ضد اليمن.. الحوثيون «يشكرون» المغرب

بعد إعلان وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد بريس»، نقلا عن مصدر مغربي، انسحاب المغرب رسميا من التحالف العربي الذي يخوض الحرب في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، سارع الحوثيون، الذين انطلقت هذه الحرب لصدهم عن السيطرة على اليمن وتهديد باقي دول الخليج، إلى الركوب على هذا التطور.

وبعث عبد العزيز صالح بن حبتور، الذي يعتبره الحوثيون رئيسا لحكومتهم، رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، منوها بهذه الخطوة، معتبرا أنها ستكون ذات انعكاسات إيجابية على العلاقات المغربية اليمنية، وتؤكد «عبثية» ما وصفه بالعدوان، في إشارة إلى الحرب التي تقودها العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في بلاده.