شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني والتحالف يطلق عملية لفك الحصار عن منطقة حجور والان مع التفاصيل

أطلق الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية، عملية لفك الحصار عن منطقة حجور وتأمين مديرية حجة.

وقتل 25 من عناصر الميليشيات الحوثية في هجوم فاشل على منطقة حجور.

من جهته، قال مشرف جبهة حجور إن القبائل تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة.

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وأضاف مشرف الجبهة أن عملية الجيش اليمني والتحالف لم تبدأ بعد والمنطقة محاصرة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصارا خانقا.

وطالب أبناء القبائل المنظمات الإنسانية والدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والطبية بضرورة سرعة التدخل وتوفير المستشفى الميداني بصورة عاجلة ومده بالمؤون الطبية اللازمة والكوادر الصحية بما يخفف من معاناة السكان والأهالي في قبائل حجور التي تحاصرهم الميليشيات الحوثية من كل الجهات.