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الحوثي يضرب بحياة اليمنيين «عرض الحائط»

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أدان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وبشدة أمس، الانتهاكات الصارخة والمتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، علاوة على تعنتها ورفضها وصول الفريق الأممي لمخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وأكد الربيعة أن هذا العمل المستفز للإنسانية يدل دلالة واضحة على أن ميليشيات الحوثي لا تعير حياة اليمنيين أي اهتمام، ويؤكد ذلك الانتقادات الدولية من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن مارتن غريفث الذي شدد على الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن حبوب برنامج الأغذية العالمي المحاصرة في مدينة الحديدة منذ أكثر من خمسة أشهر وهي معرضة «لخطر التعفن».

ووفقا لـ«واس»، أشار المستشار بالديوان الملكي إلى قلق منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ مارك لوكوك حيال عدم تمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى المطاحن في الحديدة منذ سبتمبر 2018، واستهداف صومعتين في مناطق تحت سيطرة الشرعية بقذائف الهاون نتج عنه احتراق حبوب تكفي لإطعام مئات آلاف اليمنيين مدة شهر كامل.

وفيما تطرق الربيعة إلى الجرائم الشنيعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، أهاب بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تلك الانتهاكات المناقضة لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا إياها لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات والتجاوزات غير المبررة واستهتارها الشنيع بحياة البشر الذين هم في أشد الحاجة للغذاء.


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