شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لحسم القرار.. وبريطانيا: مستعدون لـ «البريكست» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت وزيرة فرنسية، لندن بحسم قرارها فيما يخص «بريكست»، فيما قالت أخرى بريطانية: إن الحكومة مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، الجمعة: إن على بريطانيا أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.

ووفقًا لـ«رويترز»، قالت الوزيرة لإذاعة «آر.تي.ال»: أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ، ومضت تقول: هو اختيار بريطاني محض، ما نقوله هو «أسرعوا!».

والتاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس المقبل.

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وعلى الجانب الآخر، قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم: إن الحكومة مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ما لم يصوّت البرلمان على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من التكتل.

وصرّحت ليدسوم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أمس الجمعة، قائلة: بصفة أساسية، هذا ما سيحدث ما لم نصوّت على اتفاق. الموقف القانوني هو أننا سنغادر دون اتفاق.

ومُنيت ماي بأحدث هزيمة لإستراتيجيتها للخروج، الخميس؛ ما يقوّض تعهّدها لزعماء الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا ما منحوها تنازلات.