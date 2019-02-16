شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: العثور على متفجرات مطابقة لـ«هجوم» الفحيص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الأردنية، الجمعة، العثور على مواد متفجرة مدفونة تحت الأرض مطابقة لمواد استخدمها إرهابيون في عملية الفحيص الصيف الماضي. وقالت وزيرة الدولة للإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات: إن الفرق الأمنية المختصة التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق قرب مدينة السلط وسط البلاد إثر حادث انفجار الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض وهي مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية خلال أغسطس 2018.

وأكدت غنيمات أن الفرق الأمنية تعاملت مع المواد المتفجرة وفجرتها في الموقع، وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة ما زالت جارية.

ولقي رجلا أمن وشخص حتفهم، وأصيب 8 أمنيين، أمس الأول، بعدما قتل الشخص في البداية بالانفجار قبل أن تحضر الأجهزة الأمنية ويقع الانفجار الثاني.