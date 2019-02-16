شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: العثور على متفجرات مطابقة لـ«هجوم» الفحيص والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت غنيمات أن الفرق الأمنية تعاملت مع المواد المتفجرة وفجرتها في الموقع، وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة ما زالت جارية.
ولقي رجلا أمن وشخص حتفهم، وأصيب 8 أمنيين، أمس الأول، بعدما قتل الشخص في البداية بالانفجار قبل أن تحضر الأجهزة الأمنية ويقع الانفجار الثاني.
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