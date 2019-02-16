الان تتابع الإرياني يدعو الحكومة اللبنانية لوقف دعم مليشيا حزب الله للحوثي في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

عرض وزير الإعلام اليمني فيديو لحسن نصر الله أمين مليشيا حزب الله اللبناني يعترف فيه بتدخل عناصره في اليمن بمساعدة مليشيا الحوثي في الحرب ضد قوات الجيش اليمني المدعومة بقوات التحالف العربي.

وقال الإيرياني، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، إن التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لمليشيا الحوثي واضح وجلي،ليس في مثل هذه التصريحات فقط،بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الالغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام للمليشيا من قناة المسيرة والساحات.

ودعى الإرياني الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب مقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه لمليشيا الحوثي بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة.