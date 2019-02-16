قال رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (إم أي 6) ألكس يانجر إن البريطانيين العائدين من سوريا يشكلون تهديدًا على الأمن القومي، ولكن لا يمكن منعهم من العودة إلى البلاد إذا اختاروا ذلك.
وذكر تليفزيون (سكاي نيوز) البريطاني، أمس الجمعة، أن ذلك جاء عقب إعلان المواطنة البريطانية شاميما بيجوم (18 عامًا) التي فرت إلى سوريا في عام 2015 للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة.
وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قد صرح بأنه لن يتردد في منع عودة شاميما بيجوم إلى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات البريطانية: البريطانيون العائدون من سوريا يشكلون تهديد أمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.