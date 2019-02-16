رحلة بن سلمان إلى باكستان وبعض الأشياء المهمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تحليل

إن هذه الرحلة مكلفة، فكما تظهر الأخبار ، تم نقل 80 شاحنة محملة بالممتلكات الشخصية بما في ذلك الأثاث الشخصي ل بن سلمان إلى عاصمة باكستان. والرياض تنظر بجدية لهذه الرحلة ، مثل الرحلة إلى شرق آسيا ؛

لقد رسم بن سلمان نوعًا من الإمبراطورية الخاصة لمواجهة الباكستانيين وقدم عرضاً للمجد الملكي السعودي لزعزعة صانعي القرار الباكستانيين بهذا العرض.

بالطبع، يعلم عمران خان أن المملكة العربية السعودية شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للحزب المعارض وبذلت الكثير من الجهود لعدم التصويت لصالح عمران خان.

تزامن سفر بن سلمان مع العملية الإرهابية في إيران واستشهاد 27 مواطنا إيرانيا ، ونقل بن سلمان رسالة إلى طهران قبل وصوله إلى إسلام أباد. حيث اصبح التهديد فعليًا في القيادة العملية لمركز مكافحة الإرهاب في طهران في الشرق ، و تحريك و تمويل الجماعات الإرهابية الانفصالية في شرق إيران. يبدو أن رحلة بن سلمان تهدف لإرضاء المخابرات الباكستانية وعمران خان لزيادة العمليات الإرهابية وإبقاء الجيش على قيد الحياة. ورغم أن باكستان لا تبدو راغبة في التعاون مع الرياض لزيادة نشاط الجماعات الإرهابية ، إلا أنها ستضطر إلى خفض مستوى نشاط هذه المجموعات في الأشهر القادمة بسبب قرار طهران وتعاونها مع البلاد في القضايا الاستراتيجية.

فقدت الرياض قاعدتها في باكستان.

سبب هذا الادعاء هو فشل حزب الرياض المدعوم في الانتخابات البرلمانية وانتصار عمران خان وحزبه. ومحاولة الرياض هي إرضاء الجيش الباكستاني وشخص عمران خان لمزيد من التعاون. كان الجنرال راؤول شريف قد رشح الرياض سابقاً لقيادة التحالف السعودي لمكافحة الإرهاب والذي أجبر على الاستقالة بسبب أداء بن سلمان وسلوكه المتخبط. لا يبدو أن التحدي الذي نشأ الآن قد تم حله مع رحلة أو استثمار. وبالطبع ، فإن احتمال قيام الرياض بتوفير التمويل الأمريكي لإزالة المصيدة من الميزانية العسكرية لمحاربة الإرهاب قد أزيل ، ولكن من غير المرجح أن تزيد الموجة المعادية للسعودية مستوى التعاون.

قضية أخرى هي قضية داعش في أفغانستان التي سيتم طرحها في هذه الرحلة. هناك جهود سعودية لنقل داعش إلى شرق إيران وجعل المنطقة غير آمنة. وبالتأكيد سيكون تعاون باكستان مع إيران على حساب الرياض وسیتم القضاء علی خطة السعودیین بانعدام الامن فی شرق ٳیران.

تبدو هذه الرحلة مختلفة عن زيارة المسؤولين السعوديين السابقين إلى باكستان ، ويواجه السعوديون الكثير من التحديات في هذه الرحلة