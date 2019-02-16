استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة في القاهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة
قالت وزارة الداخلية المصرية إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاولت يوم الجمعة استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة غربي القاهرة.
وقال بيان الداخلية ”قامت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة. قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية بإبطال مفعولها“.
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