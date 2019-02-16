شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اللجنة الخاصة بالبرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة قانون التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، اجتماعا ظهر اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، فى ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده.

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يأتى ذلك بعد أن شكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلى اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وعقدت اللجنة اجتماعا تمهيديا تنظيميا فى شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التى ستتبع فى مناقشة مشروع القانون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016.