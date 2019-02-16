شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "دينية البرلمان" يزور مستشفى "صعيد بلا سرطان" بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الجمعة، مستشفي شفاء الأورمان "صعيد بلا سرطان" بمحافظة الأٌقصر.

وتفقد وفد اللجنة الدينية بالبرلمان مستشفي الأورام "صعيد بلا سرطان" بمدينة طيبة بالأقصر، بناء علي طلب المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ليطلعوا علي مجريات الأوضاع وما يُقدم من خدمة من المستسفي لصعيد مصر، بدلا من السفر للقاهرة وتحمل متاعب السفر للعلاج من المرض الخطير"السرطان".

وجاءت الزيارة للمستشفي بحضور المحافظ المستشار مصطفي ألهم، والذي استمع مع أعضاء اللجنة لشرح مفصل من المدير الإداري للمستشفي، محمد بدري، بشأن مجريات الأوضاع وما يتم من جهود لخدمة المريض، وتوفير أكبر الإمكانيات والأجهزة الطبية لتشخيص المرض، وإجراء الأشعة اللازمة، وأيضا رحلة تلقى المريض للعلاج وكل ذلك بالمجان.

واستعرض المدير الإداري للمستشفي، الأجهزة الجديدة التى يتم العمل بها ومنها جهاز المعجل الخطى الثانى المخصص للعلاج الإشعاعى، والذي تم تركيبه وبدء العمل فيه للتخفيف عن المرضى بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، والذى يعتبر من أحدث أجهزة العلاج الإشعاعى فى العالم، حيث يعد أكثر قدرة على تقديم نتائج أفضل فى العلاج الإشعاعى للأورام السرطانية، وهذا الجهاز هو نفسه الذى تعتمد عليه أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى علاج الأورام فى أنحاء العالم، وأيضا جهاز جهاز الأشعة المقطعية.

وأكد بدري، أن إدارة المستشفى تعمل على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة فى العالم لمرضى السرطان فى الصعيد، بالمجان، فيما أشار المحافظ المستشار مصطفي ألهم، إلي أن الجهود التى تتم فى المستشفي تتم من خلال مشاركة مجتمعية واسعة، وتبرعات من أهل الخير، مطالبا بضرورة أن تتسع المشاركة المجتمعية فى هذا الأمر خاصة فى المرحلة الثانية التى يتم بناؤها.

ومن جانبه أشاد النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بالجهود التى تتم، وحالة المستشفي التى ظهرت بشكل مختلف، مؤكدا علي أنه زار العديد من مستشفيات العالم ولم يري جهود ونظافة فى مستشفي مثل مستشفي أورام الصعيد.

وأكد العبد ، علي ضرورة المساندة والدعم والمشاركة المجتمعية لإنجاز المراحل المتبقية من المستشفي، كون هذه الجهود تقدم لمرضي السرطان وأبناء الصعيد بدلا من أن يتوجهوا للقاهر ة ويعانوا من السفر ، بل تعالج مرضى من كل أنحاء مصر، مؤكدا علي أن الجهود لابد أن تستكمل بكل مشاركة مجتمعية وفعالة، قائلا: "علينا دعم مستشفي أورام الصعيد وهي صرح طبي يخدم المصريين".

ويرأس الدكتور أسامة العبد، وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة ورافق وفد اللجنة النائب محمود الضبع، نائب قنا، والنائب عبد الرازق الزنط نائب إسنا بالأقصر، كما ضم وفد اللجنة الدينية هويدا صالح أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة.





























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