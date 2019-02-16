شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يعقد جلسة صلح بين عائلتين فى العمرانية.. ويوجه الشكر لرجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام النائب منتصر رياض، جلسة صلح بين عائلة الحاج أبو عطية وعائلة الحاج عاشور فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بحضور الإعلامى طارق علام.

وقال النائب منتصر رياض، فى بيان له، إنه نجح فى عقد صلح بين عائلتين فى منطقة العربية، موجها الشكر إلى رجال وزارة الداخلية فى تأمين مراسم الصلح، لإنهاء خصومة دائرة بين عائلتى الحاج أبو عطية والحاج عاشور.

وأضاف النائب منتصر رياض، فى بيانه: شكر خاص لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة ورجال أمن قسم العمرانية على تأمين مراسم الصلح.

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