شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشيد بتطور العلاقات "المصرية-الأوكرانية" خلال الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته بمدينة ميونيخ، "بيترو بورشنكو" رئيس جمهورية أوكرانيا.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس الأوكراني، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات المصرية الأوكرانية من تطور خلال الفترة الأخيرة، وما شهده التعاون بين الجانبين من تقدم في عدد من المجالات، ومنها السياحة عقب تشغيل الخطوط الجوية الأوكرانية لخط طيران مباشر بين القاهرة وكييف، وكذلك في مجال التجارة حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس عن انفتاح مصر نحو استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تمثل أولوية للبلدين.

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من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني، عن تقديره للقاء الرئيس السيسى، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر والتنسيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل دور مصر المركزى فى محيطها الإقليمي، سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية أو منطقة المتوسط.



وأوضح السفير بسام راضى، أن اللقاء بين الرئيسين أكد علي إطلاق تعاون ثنائي بين البلدين في شتي المجالات في المرحلة المقبلة.







