عزمي مجاهد: مصر قبلة العالم في الاستثمار بفضل السيسي

عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، إن العالم على صفيح ساخن ولأول مرة رئيس مصري عربي يتحدث ويدعو لمؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفا: "مصر الآن لها ثقل دولي من خلال أداء الرئيس السيسي".

وأضاف "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن مصر الآن تحارب منتخب العالم للإرهاب، والآن الرئيس جهز البنية التحتية عشان اللاعبين تنزل تلعب، الشركات تتهافت للاستثمار في مصر وهذا نابع من جو الاستقرار للاستثمار.

وأشار: إلى أن مصر بفضل جهود السيسي حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز والبترول الحمد...