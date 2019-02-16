مقتل شخص على الأقل بإطلاق النار بولاية إلينوي الأميركية

أفادت قناة ABC الأميركية عن مقتل شخص على الأقل نتيجة ​إطلاق النار​ في متجر بمدينة أورورا في ولاية إلينوي الأميركية. وأكد مسؤولون رسميون في المدينة عن إصابة 4 شرطيين وعدد من المدنيين في إطلاق النار داخل المتجر، بالإضافة إلى إلقاء القبض على مطلق النار.

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