وزير خارجية ألمانيا وموغريني يرفضان دعوة أميركا للانسحاب من الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، خلال مؤتمر ​ميونخ​ للأمن، "أننا سوية مع البريطانيين والفرنسيين وكل ​الاتحاد الأوروبي​ وجدنا سبلاً لإبقاء ​ايران​ في ​الاتفاق النووي​ حتى اليوم"، مشيراً إلى أن "هدفنا يبقى ايران بدون أسلحة نووية، تماما لأننا نرى بوضوح كيف تعمل ايران على زعزعة المنطقة".

واعتبر أنه " بدون هذا الاتفاق لن تكون المنطقة أكثر امنا بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة".

بدورها، أكدت وزيرة خارجية ​الاتحاد الاوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ أن "التكتل مصمم على التطبيق الكامل للاتفاق"، معتبرة انه "أمر حيوي للأمن الأوروبي".

ولفتت إلى أنه "بإمكانكم الاعتماد على حقيقة ان الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء سيحافظون على التنفيذ الكامل للاتفاق".