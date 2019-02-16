أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، "أننا سوية مع البريطانيين والفرنسيين وكل الاتحاد الأوروبي وجدنا سبلاً لإبقاء ايران في الاتفاق النووي حتى اليوم"، مشيراً إلى أن "هدفنا يبقى ايران بدون أسلحة نووية، تماما لأننا نرى بوضوح كيف تعمل ايران على زعزعة المنطقة".
واعتبر أنه " بدون هذا الاتفاق لن تكون المنطقة أكثر امنا بل ستكون أقرب بخطوة من مواجهة مفتوحة".
بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني أن "التكتل مصمم على التطبيق الكامل للاتفاق"، معتبرة انه "أمر حيوي للأمن الأوروبي".
ولفتت إلى أنه "بإمكانكم الاعتماد على حقيقة ان الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء سيحافظون على التنفيذ الكامل للاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ألمانيا وموغريني يرفضان دعوة أميركا للانسحاب من الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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