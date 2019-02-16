سي إن إن: المحقق مولر يستجوب المتحدثة باسم البيت الأبيض

ذكرت محطة "سي إن إن" أن المحقق الخاص روبرت مولر الذي يقود التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 قابل المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في إطار التحقيق.
وأكدت ساندرز، في مقابلة مع القناة، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثني، كما فعل مع الجميع في الإدارة، على التعاون الكامل مع المحقق الخاص. سررت للإقدام على الجلوس معه طوعا".
ونهاية الشهر الماضي، أكد وزير العدل بالإنابة ماثيو ويتيكر أن التحقيقات التي يجريها المحقق روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، شارفت على الانتهاء.
ولفت إلى أنه "تمت إحاطتي بشكل كامل بشأن التحقيق وأتطلع أن يقدم المدير مولر تقريره النهائي"، مشيراً إلى "أنني آمل أن نتمكن من الحصول على التقرير من المدير مولر في أقرب وقت ممكن".
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