بارك عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ل​حكومة​ الى العمل ثقة ​مجلس النواب​، متمنيا أن "تكون حكومة العام 2019 بحجم المسؤولية التي أوكلت إليها وإلا، من موقعنا التشريعي، سنحاسبها، بغض النظر عن ثقتنا، لأن عملنا التشريعي ينطلق من مبدأ الرقابة والمحاسبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد :نتمنى ان تكون حكومة ال2019 بحجم المسؤولية التي اوكلت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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