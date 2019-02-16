احتجاجات في نابل التونسية إثر وفاة شاب بأعمال عنف

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- د ب أ:
تشهد منطقة براكة الساحل التابعة لولاية نابل التونسية احتجاجات ليلية مساء الجمعة اثر وفاة شاب خلال أعمال عنف.
وقال شهود عيان في الجهة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن شبابا خرجوا للاحتجاج واشتبكوا مع قوات الامن اثر انتشار نبأ وفاة شاب في أعمال عنف.
وتفيد روايات الشهود إن الشاب الضحية كان اشتبك مع شاب آخر قبل ان يتم وقفهما ونقلهما من قبل رجال الامن إلى مقر الشرطة غير أن الاشتباكات استمرت هناك وتسببت في وفاة الشاب جراء العنف.
ونقلت جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي للتشريح بينما لم تكشف السلطات الأمنية عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الوفاة.
وتشهد المنطقة حالات كر وفر بين الأمن والمحتجين. وأرسلت السلطات الامنية وحدات اضافية للتصدي إلى اعمال الشغب والفوضى.
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