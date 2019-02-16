أبرز التصريحات في 24 ساعة: سنصدر إعلانًا هامًا بشأن داعش خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيوقع الجمعة، أمر إعلان حالة الطوارئ الوطنية في بلاده، فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تقدم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واستعرضت وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون دير ليين، التغيرات الجارية على الساحة العالمية التي من شأنها أن تثير القلق في مؤتمر ميونخ للأمن.

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