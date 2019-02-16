اليوم السبت.. نادي أدب المعادي يقيم صالونه الشعري الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقيم نادي أدب المعادي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، صالونه الشعري الأول، بمكتبة المعادي العامة، غدًا السبت 16 فبراير، تمام الثانية ظهرًا.

يستضيف الصالون كوكبة من أبرز الشعراء، منهم الشاعر محمد منصور، إضافة إلى عدد من النقاد والأدباء، منهم الدكتور محمد حسن عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بكلية دار العلوم، جامعة الفيوم، والدكتور عبد القادر الحصني، رئيس اتحاد كتَّاب سوريا سابقًا، والأستاذ أشرف أبو جليل، مدير عام الثقافة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر عبد الله الشوربجي، والشاعر هشام الدشناوي، مقرر شعبة شعر العامية باتحاد الكتاب، والشاعر محمد قرنة، والشاعرة شريفة السيد، مسؤول النشاط الثقافي بالهيئة العامة للكتاب.

يحضر الصالون نحو 25 من الشعراء الشباب، منهم أحمد جمال مدني، وأحمد حافظ، وحاتم الأطير، وزين العابدين خيري، وضياء الكيلاني، وقمر صبري الجاسم، ومريم كساب، ومحمد المعصراني، ومحمد سالم عبادة.