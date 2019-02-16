"حواس" يوضح حقيقة وجود القارة المفقودة "أطلانطس" أسفل أبو الهول -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وجود أنفاق سرية وسراديب تحت تمثال أبو الهول تؤدي إلى القارة المفقودة أطلانتس.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، إن أغرب وأكثر الأسئلة التي وجهت له خارج مصر كانت حول وجود أنفاق سرية تحت أبو الهول، مضيفًا: "هذا النوع من الأسئلة سخيفًا ويتمتع أصحابها بالغباء".

ولفت إلى أنه "كان يرفض دعوات البعض للحفر أسفل التمثال، موضحًا أنه عند بدء ظهور مياه أمام التمثال لجأ إلى قياس منسوب المياه وقرر حفر 32 حفرة أسفل التمثال وأثبت حينها بالصور أنه مجرد صخرة صماء".