شاهد - لاعب روسي يصيب "بوتين" في مباراة جودو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم:

أصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة جودو أمام البطل الأولمبي الروسي لعام 2016، بيسلان مودرانوف.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مودرانوف أصاب الرئيس في إصبعه أول أمس الخميس، خلال المباراة التي جاءت بناء على طلب من بوتين في سوتشي.

وجاءت المباراة التدريبية عقب مشاركة بوتين في محادثات ثلاثية حول سوريا مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في سوتشي.

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وعلى الرغم من هذا قال بوتين للصحفيين، إن الرياضة ساعدته على تحسين مزاجه.

وأضاف: "إنها حقيقة طبية معروفة، مستوى الأدرينالين يزداد لدى الشخص الذي يمارس تمرينات جسدية، لذا يتحسن مزاجك، وتلقي نظرة مختلفة على العالم من حولك. ربما أستطيع أن أقول أنه يساعدك على الوصول إلى الحقيقة".