سائق سيارة يصدم شرطيا في طنجة خلال مطاردة أمنية-صور

تسبب سائق سيارة خفيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بطنجة، في إصابة شرطي دراج، في حادثة سير عندما كان يحاول الفرار.

وكشفت مصادر حضرت الواقعة لـ”اليوم24″، أن فرقة الدراجين “الصقور” التابعة للمنطقة الأمنية الثانية كانت تقوم بعملية شحن المحروقات على مستوى محطة البنزين بالقرب من “إيبيريا” فتفاجئت بسيارة تسير بسرعة وتهدد أمن وسلامة المارة.

وأضافت نفس المصادر أن السيارة اقتربت من الدورية عندما حاولت التدخل وكادت أن تصدم أحد الدراجين، ليطلب عنصر الفرقة من سائق السيارة التوقف عندما تبين أنه في حالة غير عادية، قبل أن يهرب بسرعة جنونية وكاد أن يصدم دراجة نارية وأحد المارة، للتم محاضرته بالإشارة الضوئية.

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و حاول السائق الفرار مرة أخرى وفي هذه المرة صدم أحد الدراجين بخلفية السيارة وتسبب الزجاج في جرح غائر له على مستوى عصب يده، لينقل إلى مستشفى محمد الخامس، ويتم اعتقال سائق السيارة ووضعه تحت الحراسة النظرية.