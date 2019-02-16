هل تعرض بنشماش لضغوطات لإلغاء ندوته «لكل الديمقراطيين»

ألغى حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل مفاجئ، الندوة الوطنية التي كانت مقررة حول حركة لكل الديمقراطيين، والتي كانت ستعقد، غدا السبت، في الرباط.

وأخبر بنشماش أعضاء مكتبه السياسي، عبر رسالة حصلت جريدة «أخبار اليوم» على نسخة منها، بأنه «أجل تاريخ الندوة بسبب إكراهات تنظيمية»، لكن، وفقا لمصادر «أخبار اليوم»، فإن بنشماش لم يضع في اعتباره الإحراج السياسي الذي كانت ستخلقه هذه الندوة، لاسيما أن المؤسس البارز للحركة مستشار حالي للملك لذلك، تقرر، تحت ضغوط متعددة، إلغاء عقد الندوة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الأعضاء المؤسسين والفاعلين في حركة لكل الديمقراطيين رفضوا حضور الندوة، مثل حسن بنعدي، بسبب الطريقة الفردية التي أعدت بها، وأيضا بسبب دعوة «البام» إليها رغم أن بعض مؤسسي الحركة ينتمون إلى أحزاب أخرى.