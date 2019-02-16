مآسي ” الخميس الأسود”.. مصرع 3 أشخاص وغرق طفل في مياه ملوية

لقي شخصان مصرعهما، أمس الخميس، وأصيب آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع في منحدر “دوار اولاد بن لحلو” في مركز أوطاط الحاج في بولمان، إثر اصطدام سيارة خفيفة بأخرى من الحجم الكبير.

الحادث، الذي وصف بـ”المأساوي”، خلف مصرع شابين، فيما نقل اثنان آخران في وضع صحي حرج إلى المستشفى الجامعي في فاس، حيث يرقد أحدهما بجناح العناية المركزة، تحت الرعاية الطبية اللازمة.

وفي سياق آخر، لقي طفل مصرعه، أمس، في حادث سير وقع بتراب جماعة ” سيدي بوطيب” بين مدينة ميسور، وجماعة اولاد سيدي بولعلام، فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي.

مآسي “الخميس الأسود” انتهت بغرق طفل في مياه واد ملوية في ضواحي ميسور، في ظروف مجهولة، حيث انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثته، ونقلتها إلى مستشفى ميسور.