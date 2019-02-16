شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى في إطلاق نار بولاية إلينوى الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، منذ قليل، سقوط جرحى في إطلاق نار بمدينة أورورا فى ولاية إلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت الشرطة الأمريكية التحقيق، حادث إطلاق النار، الذي وقع داخل مقر شركة Henry Pratt في مدينة أورورا بولاية إلينوي، فيما أعلنت سلطات المدينة إلقاء القبض على مطلق النار.

وأفادت تقارير إعلامية بسقوط عدد من الجرحى جراء الحادث، بينهم 4 شرطيين.