بالصور.. الإرهاب الحوثي يدمر حضارة زبيد اليمنية.. آلة قتل تشوه التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتدت ضراوة الحرب الحوثية ضد الحضارة اليمنية مؤخراً، في هجمات متكررة تمثلت في النهب المنظم وتهريب القطع الأثرية النادرة وسرقة وإحراق مخطوطات تعود لآلاف السنين.

وشن الحوثيون حرباً خفية استهدفت معالم مختلفة في صنعاء القديمة ونهب متحف "بينون" في ذمار، بينما تعرضت المدينة التاريخية المعروفة بـ"زبيد" لضربات هي الأخطر.



تقع "زبيد" في الساحل الغربي لليمن، ومنذ العقود الأولى للإسلام كانت شعلة للفكر التنويري ومركز علم مرموقاً، حتى إنها عرفت بمدينة "الروح" و"العلم والعلماء" و"أكسفورد الشرق" ومعقل الأشاعرة".

وظل إرث زبيد الحضاري، ثاني أهم المدن اليمنية التاريخية بعد صنعاء القديمة، والأكثر جذباً للسائحين وطلاب العلم والباحثين حتى ما قبل الانقلاب الحوثي، الذي حوّلها لمدينة طاردة للسكان، بعد تجسيده للعقيدة الإرهابية لتنظيم "داعش" و"القاعدة".

وتنوعت جرائم الحرب الحوثية تجاه زبيد بين النهب والتدمير والتهجير القسري والتفخيخ بالعبوات قرب المباني الأثرية، في ضربات حربية مشتركة طالت التاريخ والأرض والإنسان معاً.

وشيدت مليشيا الحوثي ثكناتها العسكرية داخل عشرات المنازل في محيط المدينة التي يعود تأسيسها للقرن الميلادي الـ9، علاوة على تحويل مخازن أخرى للأسلحة والذخيرة، طبقاً لمصادر يمنية.





جائحة الإرهاب الحوثية نهبت كنوز ثمينة من "مكتبة" و"قلعة" مدينة زبيد، ومحفوظات نفيسة ظلت محفوظة كمعالم لحضارة كانت يوماً معلماً للثقافة والفكر والأدب، وفق مصادر لـ"العين الإخبارية".



وحول الاجتثاث الحوثي لجذور التاريخ اليمني، حذر أستاذ التاريخ بجامعة تعز، الدكتور أمين المخلافي، المبعوث الأممي مارتن جريفيث، من استمراره في رعاية عملية سلام تمنح المليشيا وقتاً لتدمير التراث اليمني، لا سيما مدينة زبيد التي تلقت طعنات مميتة من الإرهاب المدعوم من نظام طهران.

وذكر المختص اليمني أن آلة التفجير والتدمير الحوثية ظهرت بشكل علني ضد الموروث الحضاري منذ قرابة شهرين، وذلك تزامناً مع إبرام اتفاق ستوكهولم، والذي تمثل هدنة الحديدة أبرز نتائجه.

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن بصمات إيران واضحة خلف ذلك، من أجل تدمير ذاكرة المجتمع اليمني وتشكيل وعي جديد يتحول مستقبلاً إلى قنابل موقوتة مع محيطه العربي.

وأضاف أن زبيد وهي معلم تاريخي لدراسة العلوم الفقهية تخالف دعوة مليشيا الحوثي التعصبية ذات المشروع الإيراني المبطن.





وبيّن أن محتويات مكتبة زبيد وآثارها ومخطوطاتها والكتب العلمية والتاريخية القديمة التي تهم العالم كله، تعرضت للنهب الحوثي الكبير وفي توقيت تنشغل الأمم المتحدة ويعجز مجلس الأمن عن فتح ممر إنساني شرق مدينة الحديدة.

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وأشار المخلافي إلى أن العديد من الكتب تعود إلى عصور ما قبل الهجرة ومخطوطات أخرى مكتوبة على جلود الحيوانات، إضافة إلى الكتب التي وثقت اﻷنساب والفقه والميراث والكثير منها علمية وغيرها عائد لزمن الدولة الزيادية.

ونبه إلى أن الحوثيين نهبوا أيضاً المدافع الأثرية القديمة التي كانت في مكتبة زبيد الأثرية، والمولد الكهربائي وقطع أثرية مختلفة.

وظلت زبيد مركزاً ذا صيت لامع على مستوى اليمن والعالم العربي والإسلامي كونها مدرسة لجميع المذاهب الدينية، ومنارة تعليم للإسلام الصحيح، وقد مثلت لعدة دويلات عاصمة للحكم، أضاف الأكاديمي اليمني.

بحسب المخلافي، أن زبيد مثلت مكان جذب وملاذاً آمناً لعدد من العلماء وطلاب العلم الذين وفدوا إليها من جميع أرجاء اليمن والجزيرة العربية وبلاد مصر والمغرب العربي، وقد أدرجت من قبل منظمة اليونسكو منذ عام 2000 ضمن التراث الإنساني المهدد بالخطر.

يقول خبراء يمنيون إن المليشيا التي هدمت مؤسسات الدولة لن تتوانى في هدم التاريخ، كما أنها استهدفت قبل ذلك بالمدفعية قلعة "القاهرة" ومكتبة السعيد بتعز وأحرقت مؤخراً مكتبة بني بهلول في صنعاء، وقد دأبت منذ الانقلاب وتوسعها في البلاد إلى تحويل القلاع التاريخية إلى سجون ومعسكرات تجنباً لغارات التحالف العربي التي تضع المباني الأثرية ضمن قائمة "اللاهدف".



وقالوا إن مليشيا الحوثي تمارس حرباً ضد التراث، وإن تشييد الثكنات العسكرية التي يعتمد فيها الحوثيون على التفخيخ والتلغيم جوار ووسط المباني الأثرية، يعد إرهاباً بالغ الخطورة.





ويقدر عدد المساكن التاريخية داخل زبيد بـ1200 مسكن، وهي المسجل في قائمة التراث العالمي، ويصل عمرها أكثر من 500 عام، حسب بيان للجمعية اليمنية لحماية المعالم التاريخية.

ويرسم قرابة 139 منزلاً لوحة تاريخية زاهية، على امتداد الباحة الوصلة من بوابة مدينة زبيد الشرقية حتى السوق القديم، لكن ذلك، بات مشوهاً بفعل الشعارات الدعائية لمليشيا الحوثي وصور قتلى عناصرها.

ووصف الكاتب اليمني حسن العديني، تدمير المعالم الأثرية ونهب المخطوطات والوثائق بـ"الغارات العنيفة" ضد التاريخ والحضارة اليمنية.

وقال العديني، في مقال، إن ذلك أسلوب يعود إلى عصور سابقة عندما عمدت الأئمة إلى هدم القلاع، والحصون، والقصور التي ترمز إلى شموخ قديم وحضارة يمنية زاهية.

وأضاف: "هكذا امتدت أياديهم إلى التراث يسرقون المخطوطات،وقد يحرقونها، أو يبيعونها، أو يحاولون تزويرها، ما جعل المنظمة الإسلامية للثقافة والتربية تصرخ ضد نهب المخطوطات من مدينة زبيد الأثرية".

وتملك مدينة زبيد في طيات سورها التاريخي نحو 86 مسجداً، وقد كانت بمثابة مدارس علمية فكرية ومصدراً مهماً للعالم العربي والإسلامي، وهي تأوي اليوم، أكثر من 50 ألف نسمة، يعيش ما تبقى منهم عرضة للإرهاب الحوثي ودروع بشرية للتحصينات القتالية.