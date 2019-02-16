حقيقة تحالف أردوغان مع القاعدة وداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترابط فكري يجمع بين القاعدة وداعش من جهة ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة أخرى، يرجع إلى انتسابهما جميعاً لمصدر واحد، وهو جماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس التركي فكرياً وأيديولوجياً، وتمثل في الوقت نفسه الحاضنة الأم لداعش والقاعدة.

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