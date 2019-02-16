المغرب يُكذِّب إعلام قطر ويؤكد قوة العلاقات مع الإمارات والسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، ناصر بوريطة، الخميس، صحة ما تردد مؤخراً عن استدعاء سفيري بلاده لدى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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