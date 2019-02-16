منظمة حقوقية: 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب

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طفل يمني - صورة أرشيفية
أفادت هيئة (إنقاذ الطفولة)، اليوم الجمعة، أن أكثر من 550 ألف رضيع ماتوا بسبب الحروب خلال الفترة من 2013 حتى 2017، ومات ما لا يقل عن 550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضررا من الحروب بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحية أو الحرمان من المعونة، مشيرة إلى أنه إذا أضيف إلى هؤلاء الرضع، الأطفال دون الـ5 سنوات الذين توفوا خلال هذه الفترة، فإن عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهي حصيلة رجحت المنظمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح الهيئة (وهي منظمة دولية حقوقية)، في تقرير نقلته قناة (فرانس 24)، أن الدول الـ10 هم: أفغانستان، اليمن، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو الديموقراطية، سوريا، العراق، مالي، نيجيريا، الصومال. وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة «أنقذوا الأطفال» عن أن 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ماتوا
وأوضح الهيئة (وهي منظمة دولية حقوقية)، في تقرير نقلته قناة (فرانس 24)، أن الدول الـ10 هم: أفغانستان، اليمن، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو الديموقراطية، سوريا، العراق، مالي، نيجيريا، الصومال.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة «أنقذوا الأطفال» عن أن 85 ألف طفل تحت سن الخامسة ماتوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال 3 سنوات من حرب اليمن، وهذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية، وهؤلاء الأطفال لم يتلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد، وذلك وفقا لبيانات جمعتها الأمم المتحدة، التي حذرت مؤخرا من أن 14 مليون يمني على حافة المجاعة». ولمعرفة المزيد عن وضع الأطفال في اليمن يمكنك الإطلاع على هذا التقرير: «أوقفوا الحرب».. أطفال اليمن لا غذاء لا تعليم
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