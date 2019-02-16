جنرال أميركي: ينبغي على الولايات المتحدة أن تواصل تسليح ومساعدة "قسد"

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في حديث لوكالة "رويترز"، أن "الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل تسليح ومساعدة "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد بعد الانسحاب الأميركي من سوريا شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم داعش".
ولفت فوتيل إلى أنه يتوقع أن "تختلف المساعدة الأميركية المستقبلية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" بعد أن تسيطر على آخر مناطق ما زالت خاضعة للتنظيم إذ إنها ستواجه بعد ذلك شبكة فضفاضة وصعبة التعقب من المسلحين المتشددين الذين من المتوقع أن يشنوا هجمات على غرار حرب العصابات".
وخلال زيارة إلى سلطنة عمان، أوضح أنه "عندما ينتشرون على نطاق أوسع فسيتطلب ذلك نوعا مختلفا من المساعدة".
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