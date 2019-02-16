اصابة ثلاثة اشخاص في حادث سير في مرجعيون

اصيب كل من ا.ح (21 عاما) و م.ع (34 عاما ) وق.م (34 عاما) بجروح ورضوض، نتيجة انزلاق سيارتهم نوع كيا لون اسود على طريق عام الخردلي - مرجعيون، وتم نقلهم الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة بواسطة ​الصليب الاحمر اللبناني​.

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