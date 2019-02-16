ليست الأولى.. كم مرة أعلن ترامب حالة الطوارئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إعلان حالة الطوارئ في بلاده، لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بعدما رفض الكونجرس الموافقة على مده بمبلغ 5.7 مليار دولار لبناء الحائط.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب الطوارئ، لكن سبقها 3 مرات رصدها مركز "برينان للعدالة" التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك.

ووفقًا للمركز، أصدر رؤساء الولايات المتحدة 59 مرة حالة الطوارئ، منها 31 دائمة، وبتوقيع ترامب اليوم الجمعة يكتب في تاريخ الولايات المتحدة، حالة الطوارئ رقم 60، والرابعة في مسيرته.

وفي ديسمبر 2017، في العام الأول لرئاسته، أعلن ترامب أول حالة طوارئ، عندما فرض عقوبات على 13 شخصًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد باستخدام أمر تنفيذي.

وعلق ترامب حينها: "انتهاك حقوق الإنسان، وصل من الخطورة إلى درجة أنها تهدد استقرار النظم السياسية والاقتصادية الدولية".

واستهدفت العقوبات الأمريكية وقتئذ؛ العديد من الجنرالات ورؤساء دول متهمين بإصدار أوامر بالإعدام والقتل الجماعي، بما في ذلك التطهير العرقي لأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

في سبتمبر 2018، كانت المرة الثانية التي استخدم فيها ترامب سلطته الدستورية لكنها أثارت انتقادات واسعة في ذلك الوقت، عندما فرض ترامب عقوبات على المشاركين في قرصنة إلكترونية، بغرض التأثير على انتخابات الكونجرس.

وفي نوفمبر من العام 2018، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية ثالثة على نظام نيكاراجوا دانييل أورتيجا لاستخدامه للعنف العشوائي والتكتيكات القمعية ضد المدنيين.

وأثار قرار ترامب الأخير الذي أصدره اليوم، ردود الفعل داخل المجتمع الأمريكي، وأعلنت زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، رفضهما القاطع لقرار ترامب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، معتبرين أن هذه الحركة تمثل "خرقًا عنيفًا" للدستور الأمريكي.

غير أن ترامب برر إعلانه للطورئ هذه المرة، بوقوع عمليات تهريب كميات كبيرة للغاية من المخدرات، عبر الحدود الجنوبية ما يدعو إلى بناء جدار حدودي يمنع العصابات من الولوج إلى أمريكا.

وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون حماية الحدود، لكن دون أن يمنح ترامب التمويل الذي يرغب فيه من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. ولم يحظ مشروع الموازنة سوى بـ1,4 مليارات دولار، كما أنّ النصّ تجنّب كلمة جدار واستعاض عنها بـ"سياج" أو "حاجز".

ويتوقع مراقبون دوليون ومحللون سياسيون أن يثير قرار ترامب معركة قضائية في المحاكم، وسيقود معركة سياسية في واشنطن، وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بحالة الطوارئ في الولايات المتحدة.